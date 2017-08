Polisen avbröt ungdomsfest Notiser

Polisen fick rycka in och avblåsa en hemmafest i en lägenhet i Mariehamn under natten till söndagen. Fetsarna var minderåriga ungdomar som var berusade. Socialen har därför kopplats in i fallet, skriver polisen i ett pressmeddelande.

Några ungdomar eldade i Miramargaraget i Mariehamn på lördagskvällen. Polisen åkte dit och släckte elden.

Samma kväll påträffade polisen två självdestruktiva kvinnor på varsitt håll i Mariehamn. De var båda kraftigt berusade. Kvinnorna togs in till polisstationen för att nyktra till och innan de släpps kommer de att erbjudas hjälp, meddelar polisen.

En person är efter natten till söndagen misstänkt för motstånd mot person som upprätthåller ordningen. Personen gjorde motstånd mot ordningsmännen på en krog i stan.

En berusad person vägrade lämna ett privat område i Jomala. Personen fick spendera natten hos polisen i väntan på att nyktra i. (ff)