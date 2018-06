Paf inför förlustgräns Nyheter

Paf inför en förlustgräns på 30 000 euro per år som en del i arbetet med ansvarsfullt spelande.

– Det har aldrig funnits på kartan att tjäna pengar som inte är i linje med våra värderingar och mål, säger Pafs vd Christer Fahlstedt.

Förlustgränsen gäller för spelbolagets alla kunder som spelar på Paf.com. Spelbegränsningen grundar sig på ett direktiv från landskapsregeringen och finansminister Mats Perämaa (Lib), som företräder ägarna, ålänningarna, i Paf. Perämaa säger att detta har diskuterats ända sedan rekryteringen av Pafs förra styrelseordförande Åsa Ceder.

– Det har varit ett kontinuerligt arbete, som lett till det beslut som togs i dag (läs igår), säger Perämaa.

Att begränsningen införs är en del av spelbolagets mål, att upprätthålla ett ansvarsfullt spelande hos sina kunder.

Summan på max 30 000 euro i förlust per år och per spelare har Pafs styrelse kommit fram till. Det kommer innebära en förlust på runt 4 miljoner euro per år, något som inte oroar Pafs vd Christer Fahlstedt.

– I det korta loppet innebär det att vi kommer generera ett lägre överskott. Den långsiktiga effekten blir att vi får svårare att konkurrera, vilket höjer ribban ytterligare för oss.

Förra året, 2017, var det drygt 300 Paf-kunder som förlorade 30 000 euro eller mer.

– Det är en väldigt liten del av den totala andelen kunder. Det är få som slinker igenom men de kan vi inte ha kvar eftersom det inte går i linje med det ansvarsfulla spelandet, säger Fahlstedt.

Förlustgränsen införs från och med den 1 september i år.

