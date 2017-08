Över 200 svar från drabbade av journalintrång Nyheter

Polisen har fått svar från cirka 230 av de drabbade ÅHS-patienter som råkat ut för olagliga journalintrång.

Omkring 330 brev skickades ut i juni. Ett hundratal patienter har alltså inte svarat på polisens frågor.

Det är ett unikt fall som polisen nystat upp. De olagliga intrången i ovetande patienters journaler började redan 2013, kanske ännu tidigare, och en anställd på sjukskötarnivå misstänks ha läst sammanlagt cirka 330 patienters journaler under flera år utan att ha haft någon vårdrelation till patienterna.

Journalintrången upptäcktes efter att två patienter i början av 2016 begärt att få ut information om vem som loggat in på deras journaler. Det visade sig att en anställd hade loggat in på den ena patientens journal 50 gånger och på hennes barns och mans journal 30 gånger. Under utredningen framgick det att samma anställda hade läst också den andra patientens journal 300 gånger och loggat in ytterligare 100 gånger i hennes familjemedlemmars journaler.

När omfattningen av journalintrången var utredd visade det sig alltså att över 300 patienter hade fått sina journaler lästa av en och samma anställd.

Förundersökningsledare Olof Lindqvist berättar att ungefär 230 drabbade patienter har besvarat de frågor som polisen skickade ut i början av juni. Antalet målsägande är så stort att det inte var möjligt att förhöra alla.

