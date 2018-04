Ovanligt med tekniskt fel på Odin Nyheter

Odin låg stilla för reparation igår i Långnäs med inställda avgångar som följd.

Det är inte första gången som Odin orsakat trafikstopp, men enligt upphandlare Sten Schauman på landskapsregeringen har det varit främst vädret som ställt till det tidigare.

– Det är hemskt sällan vi får ställa in på grund av tekniska fel. Det här är kanske andra eller tredje gången sedan 2015.

De övriga trafikstoppen har berott på vädret och is.

– Vi har varannan vecka en tur till Sottunga från Långnäs, men när det är is tar det för länge för Odin att gå runt, då ställer man in. När det är dåligt väder är det svårt att komma in i Överö, säger Schauman och konstaterar att rejäla vintrar alltid ställer till med lite problem.

Just i dag onsdag kör inte turen 16.10 via Sottunga.

– Den här vintern kom ju hemskt sent, men det var en normal isvinter. Vi har inte haft såna på många år och folk glömmer bort hur det är.

