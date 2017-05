Minskad vinst för Ömsen

Ömsens resultat för 2016 visar en vinst på 3,79 miljoner euro, vilket är en en minskning på 5,7 miljoner jämfört med 2015 som var ett rekordår.

– Under 2015 gjorde vi förändringar i våra tillgångar och avyttrade en hel del aktier för att konsolidera våra placeringar. Därav fick vi ett rekordresultat under 2015 både när det gäller placeringsverksamheten och rörelseresultatet. Resultatet för placeringsverksamheten under 2016 uppgår till 7,41 Meuro vilket är lika högt som 2014 års resultat, skriver vd Dan-Erik Woivalin i ett pressmeddelande.

Läs mer i morgondagens tidning.

