EX-LANTRÅD Sune Eriksson (Lib), Ragnar Erlandsson (C), Roger Jansson (MSÅ) och Roger Nordlund (C) gav sin syn på självstyrelsen. Hälften av ex-lantråden kunde inte medverka.

Lär unga mer om åländsk juridik för att säkra den åländska självstyrelsen.

Det och många andra råd gav tidigare lantråd till dagens regering under onsdagskvällens rundabordsamtal i Folkhögskolan.

Fyra tidigare lantråd, Sune Eriksson (Lib), Ragnar Erlandsson (C), Roger Jansson (MSÅ) och Roger Nordlund (C), berättade både om sina egna tidigare erfarenheter av ämbetet och sin syn på dagens självstyrelse och relationerna med riket.

De var rörande överens om att självstyrelsens framtid ligger i de ungas intresse och att utbildning om Ålands självstyrelse borde prioriteras.

Relationerna med riket diskuterades också flitigt och en mer aktiv och öppen dialog uppmuntrades.

– Den fysiska kontakten är viktig. Ring, bjud in, träffas! uppmanar Jansson.

Man konstaterade också att förhållandet till riket och riksförvaltningen har varit och är stundtals skakig.

– Det politiska livet har ändrats och då även relationerna mellan självstyrelsen och Helsingfors. När man noterar att man lagstiftningsvägen kan urholka självstyrelsen blir det oroväckande, säger Eriksson.

Frågan om egen beskattning kom också på tal.

– Jag har vanligen inte så stor förståelse för egen beskattning, men börjar luta åt det. Nu lagstiftar riket så att vissa åländska rättigheter försvinner. Om tio år kanske vi har egen beskattning, säger Eriksson.

