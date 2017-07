Oavgjort mellan IFK och Ilves Nyheter

Det blev ingen vinst i “genrepet” inför Champions League-kvalet för IFK Mariehamn hemma mot Ilves i ligan. Matchen, där IFK till stora delar dominerade, slutade istället oavgjort, 2-2. Detta efter att grönvitt fått kvittera två gånger om. Det andra målet för IFK kom genom Robin Sid i slutet av matchen.

De första minuterna av drabbningen var det något avvaktande spel från båda lagen. Spelet böljade sedan fram och tillbaka – helt i publikens smak, med “närapå-lägen” mest hela tiden. Efterhand började dock Ilves komma upp på IFK:s planhalva lite oftare. Eero Tamminen fick i den 58:e god tid på sig att sikta och hittade krysset med en boll som seglade in från hörnet av straffområdet, 0-1. Men IFK lät sig inte nedslås av detta utan fortsatte på den inslagna linjen med att pressa. Det gav också resultat när Anthony Dafaa Clement på en utstudsande boll, strax utanför straffområdet nöp till en häxpipa som likt en raket sökte sig i Mika Hilanders högra hörn. Till hemmapublikens förtret skulle Ilves ändå ta ledningen igen, då bortalagets “Tuco” retfullt enkelt sköt in 1-2 från nära håll. Sista ordet i matchen fick dock IFK då inbytte Robin Sid från nära håll bombade in kvitteringen bara minuterna från slutet. På övertid hann han också “curla” en boll i stolpen, men matchen slutade oavgjord, 2-2.

Calle Bomanson