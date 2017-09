Nyan Play: På fisketur med kajaker och flytring

En solig eftermiddag i september stannar Robert Eklund och Jimmy Lillvik vid Möckelö havsbad och lastar av sina farkoster. En stund senare anländer Lukas Sandberg.

Vädret är perfekt för fiske med kajak och flytring.

Sporten har fått stort genomslag i Sverige.

– Båtplatser är dyra och många har inte möjlighet att ha båt överhuvudtaget. En kajak kan flyttas och stuvas in i garaget och den kan sjösättas enkelt, säger Lukas Sandberg som driver fiskeboden.

Kajakfisket har fördelar jämför med fiske från båt eller strand, konstaterar Jimmy Lillvik.

– Orsak nummer ett för mig är att öringen är en skygg fisk. I kajak kommer man ljudlöst in på den och man kan ta sig in på smala och grunda ställen. När man ska sig från udde till udde är det enklare och snabbare att paddla än att gå ett par hundra meter längs stranden.

Patrik Dahlblom

Läs hela reportaget i Nya Ålands höstbilaga!