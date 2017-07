Nya Ålands sommarfot(o)tävling

Så här tävlar du:



Tävlingen pågår till den 20 augusti.

Ladda gärna upp dina fotbilder på Instagram med hashtagen #nyansfotOtävling. Sök på samma hashtag och få inspiration! Tänk på att ditt konto behöver vara inställt som publikt för att andra ska kunna se dina bilder med hashtaggen.

För att delta i tävlingen och ha chans att vinna ett pris behöver du skicka bilden till oss. Bilder som laddas upp på Instagram med nämnda hashtag är INTE automatiskt med i tävlingen.

Varje tävlande får bidra med EN bild.

Vartefter bidragen kommer in publiceras en del av dem i Nya Åland och samtliga bidrag läggs ut i ett bildspel på nyan.ax.

Skicka din sommarfot(o) per mejl till tavling@nyan.ax, per post till Nya Åland, Norra Esplanadgatan 1, 22100 Mariehamn eller kom in till oss på redaktionen.

Uppge fotografens namn och berätta gärna lite kort om ditt bidrag.

En jury bestående av fotografen Rebecka Eriksson och Nya Ålands fotograf Stefan Öhberg utser en vinnare. Huvudvinsten är ett valfritt par skor från Läderbiten i Sittkoffs Galleria. Bland alla tävlande lottar vi ut fyra stycken som får varsin frysväska eller några läskburkskylare.

Lycka till!