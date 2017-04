Mariehamns församling läste upp negativa asylbesked under söndagens gudstjänst i S:t Görans kyrka.

– Det var en självklar sak att göra, säger kyrkoherde Jan-Erik Karlström.

Asylavslagen som lästes är autentiska och kommer från Migrationsverket i Finland. Initiativtagare till uppläsningen är nätverket We see you som verkar för en humanare flyktingpolitik. Teatrarna och en flertal av de lutherska församlingarna i Finland står bakom nätverket.

– Det står ingenstans att man har rätt att stänga sin dörr för den som på ett ärligt sätt söker hjälp. Man får aldrig glömma bort att vara människa, säger Jan-Erik Karlström.

