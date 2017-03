Natalie från Kökar ska rapportera i Nyan

Natalie Björk blir Nya Ålands första skärgårdskorrespondent.

Hon är en 26-årig företagsam tjej som landat på Kökar på väg mellan Paris och Närpes.

– På Kökar ser folk varandra i ögonen. Här vill jag bo!

Det är inte utan stolthet Nya Åland presenterar sin allra första skärgårdskorrespontent.

Nyan vill öka synligheten av skärgården och börjar nu knyta till sig ett nät av frilansskribenter från alla skärgårdskommuner.

Vi träffar Natalie Björk hemma hos henne i det nybyggda radhuset mitt på Kökar, på Finnö. Hon har utsikt över skolbron, Brudhäll och skolan. En perfekt plats för den som vill hålla koll på omgivningen.

Första kontakten med Kökar fick hon för tre år sedan.

– Jag halkade in på ett sommarjobb som servitris på Brudhäll, då jag var på väg hem till Närpes från Paris. Jag gick in och frågade om jag fick jobba på hotellet. Och så blev det. Det visade sig att de var i skriande behov av personal just då.

I dag är Natalie Björk restaurangchef och den som håller i trådarna på hotellet som med sina drygt 20 rum har öppet alla dagar under sommarmånaderna.

– Det finns en välkomnande atmosfär på Kökar, jag trivdes från första stund.

Läs mer i onsdagens Nya Åland!

