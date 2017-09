Mopedist påkörd med flit? Nyheter

Polisen önskar information om en händelse där en motkommande bil tvingade en moped ner i diket.

Bilisten ska ha styrt över på motkommande körfält rakt emot mopedföraren. Detta hände på Nya Godbyvägen i onsdags kväll, mopedisten åkte av vägen, föll i diket och skadade sig, lindrigt.

– Vi ser mycket allvarligt på om någon av illvilja kör på mopeder i mörkret, säger undersökningsledare Tuomas Nymark.

Om andra mopedister varit med om liknande saker vill polisen gärna veta det.

Alla iakttagelser kan meddelas till polisen, via mail: tips.aland@polisen.ax eller telefon under kontorstid på eller telefon under kontorstid på 018 527100. (ka-f)