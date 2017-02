Mariebad stänger sin verksamhet under hela vecka 10 på grund av teknisk service ska utföras i badhuset. Enligt Mariehamns stads fastighetschef Johan Nordström ska man undersöka vad för underhållsarbete som ska göras under Mariebads rutinmässiga underhållsservice i augusti. Badhuset kommer då att vara stängt under hela månaden.

– Badhuset är en fastighet som kräver kontinuerlig service och det stängs en hel månad varje år för det ändamålet, säger Johan Nordström. (ck)

