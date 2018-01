Landström jättevinst för miljön Nyheter

– En jättevinst för miljön.

Det säger Mariehamns stads miljösamordnare Ulf Simolin om att Rosella numera drivs med åländsk vindkraft när hon ligger i hamnen över natten.

Koldioxidutsläppen minskar mycket kraftigt tack vare landströmmen. Tidigare använde Rosella cirka 750 ton bunkerolja per år under nätterna i hamnen, räknat på åtta timmar per natt och 300 nätter per år. Genom att använda landström i form av förnybar energi sparar man in 2 100 ton koldioxid per år.

– Det här är en jättevinst för miljön. En grön milstolpe när vi talar om klimatbelastning och vårt globala ansvar, säger Ulf Simolin.

Hamnbolaget och Viking Line har investerat totalt omkring 300 000 euro i landströmsprojektet.

Läs mer i Nya Åland!