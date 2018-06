Krock i rondell Nyheter

Två bilar krockade i rondellen vid Kantarellen i Jomala på tisdagen.

– Det har varit en trafikolycka i Jomala där två personbilar sammanstött i en rondell. Det utreds som äventyrande av trafiksäkerheten, säger överkonstapel Magnus Gustafsson, fältchef vid polisen.

Allmänheten ringde under tisdagen också in och larmade om att flera får rörde sig ute på Lemlandsvägen.

– Patrullen konstaterade att de var tillräckligt borta från vägen. Sedan kom informationen via sociala medier att ägaren fått vetskapen om det, säger han.