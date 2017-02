Kolla ditt barns digitala vardag

I dag tisdagen den 7 februari uppmärksammas Safer Internet Day (SID) världen över och temat för i år är ”Be the change: Unite for a better internet”.

SID uppmärksammades för första gången 2004 och var då bara en enkel kampanj i EU för att skapa en bättre miljö på internet.

SID uppmärksammas i över 100 olika länder, där man på olika sätt arbetar med att få en tryggare och säkrare vardag på internet. Förra året firade åtminstone 21 000 skolor SID och man nådde närmare 19,5 miljoner människor med sitt budskap.

Rädda Barnen vill i samband med denna dag uppmärksamma vuxna i barns närhet, som föräldrar, lärare och pedagoger, om vikten av att arbeta med att barnens vistelse på internet ska ske på ett så tryggt och säkert sätt som möjligt.

Ofta är internet en positiv plats, där barn möter vänner, spelar, letar information och lägger ut bilder och filmer. Men ibland kan barn råka illa ut på internet – genom mobbning, kränkningar, sexuella trakasserier och vuxna som utnyttjar barn.

På Rädda Barnens hemsida www.raddabarnen.ax finns information, råd och länkar kring säkerhet och utsatthet på nätet, digitalt spelande och sociala medier. (ka-f)

