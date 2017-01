”Klimathotet är en bluff”

WASHINGTON – USA. Ovanstående citat kommer från USA:s tillträdande president – Donald Trump.

Han visar allvar genom att ge posten som miljöminister till en god vän som argumenterar för fortsatt användning av olja och kol. Jordens uppvärmning anser båda vara en bluff och för bildindustrin väntar nya tider.

Det väntas bli slut på alla subventioner av miljöbilar och anledningen är att det inte existerar något miljöhot.

Trump har under valet utmålat miljöförändringarna som en bluff från Kina och att sätta Scott Pruitt som högst ansvarig för miljön ”är som att anställa en pyroman för att bekämpa bränder”. Uttalandet kommer från en av USA:s största miljöorganisationer som med oro ser hur årtionden med miljöarbete kan försvinna över en natt.

Nu väntar nya tider för det amerikanska folket och industrin. Under hela valkampanjen har Trump riktat skarp kritik mot bilföretagen som flyttat produktionen från USA till Mexiko. Såväl Ford, GM som Fiat-Chrysler bygger ett stort antal modeller ”south of the border”.

När bilarna förs över gränsen till USA så tänker Trump införa en 35 procentig straffskatt och om det läggs på kundpriset så blir modellerna omöjliga att sälja. Samtidigt säger bilföretagen att man flyttat tillverkningen av kostnadsskäl och att bygga nya produktionsanläggningar i USA skulle göra bilarna olönsamma.

Läs mer i på Bilsidan i onsdagens Nya Åland!

Carl-Ingemar Perstad

kommentar(er)