Jordbrukarna är nog glada

Varje torsdag bidrar Facebookgruppen Vädersidan med en väderuppdatering från veckan som gått.

Som varmast var torsdagen förra veckan med 22 grader. På söndagen kom 3,5 mm regn. Halva augusti har gått och både temperaturerna och nederbörden är väldigt nära det normala.

Normal medeltemperatur för Åland och augusti är 15,7 grader och är just nu 16,5 grader. Normal nederbörd för augusti är 70 mm och är just nu 35,3 mm vid mätstationen i Jomala by.

Den kommande veckan ser ut att fortsätta likadant vilket nog jordbrukarna är glada för då vi är inne i skördeperioden. Lätt regn förekommer.

Bilden är tagen av Marianne Nordén.

Tom Wiklund, administratör på Vädersidan