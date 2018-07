Isaksson förstärker IFK Nyheter

Sport

Mittfältaren Keaton Isaksson, som senast kommer fårn spel i PS Kemi i finska ligan förstärker från och med 24 juli IFK. Isakssons avtal gäller för säsongen ut och nästa säsong.

-Vi är glada att vi kunnat knyta Keaton till oss. Han har varit en av de bästa spelarna i PS Kemi under denna säsong. Vi är säkra på att han kommer passa in bra både på plan och vid sidan om eftersom han är född och uppvuxen i Sibbo och pratar svenska så vi är säkra att han snabbt kommer in i truppen, kommentar klubbdirektör Peter Mattsson i ett pressmeddelande.

På samma gång passade klubben dessutom på att förlänga Amin Nazaris korttidskontrakt säsongen ut.

