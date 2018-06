I natt slocknar Åland

All ström på Åland, förutom på Brändö, Kumlinge, Kökar, Sottunga och östra Föglö, stängs av i natt. Avbrottet är planerat att vara mellan klockan 00.00 och 02.00, den 15 juni.

Kraftnät Åland informerar att flera in- och frånkopplingar kan uppstå under den här tiden, vilket gör att kunderna kan uppleva att strömmen slås på och av flera gånger. Anledningen till elavbrottet är att ett flertal starttester ska göras av Finlandskabeln. Testerna görs för att i framtiden minska strömavbrottstiden vid oplanerade strömavbrott på Åland.