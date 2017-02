Hyr in katamaran på Tallinnrutt

Rederiet Viking Line satsar på rutten Helsingfors-Tallin under högsäsong i år genom att ta in ett nytt fartyg. Viking Faster, FSTR, trafikerar rutten under april-oktober, berättar rederiet i ett pressmeddelande.

Under tidigare år har extra turer satts in med hjälp av Mariella och Gabriella. Men med hjälp den inhyrda katamaranen kommer man att öka avgångarna ytterligare och har upp till 12 turer dagligen på rutten.

– Vissa kunder tillbringar gärna tid på båten medan andra vill komma fram så fort som möjligt. Det finns allt fler finländare och turister som vill göra ett kort besök till Tallinn. Därför beslöt vi att hyra in ett fartyg som kör expressturer. I år vill vi också inleda de extra turerna redan på våren och fortsätta dem långt in på hösten, berättar marknadsdirektör Kaj Takolander i pressmeddelandet.

Med Viking FSTR är restiden från Helsingfors till Tallinn en timme och 45 minuter. Fartyget har plats för cirka 850 resenärer och 120 bilar. På båten finns också en extra klass, Club Lounge, där servering ingår i biljettpriset.

