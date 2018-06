Hundägare dömd för djurskyddsförseelse Nyheter

En person dömdes under måndagen till böter för att ha lämnat sin hund i en löplina på sin gård under en semesterresa.

Hunden ska ha lämnats ensam en vecka, men enligt hundägaren besöktes hunden tre gånger per dag av personens son, som även ska ha försett hunden med mat och vatten.

Hunden hade en 30 meter lång löplina som den enligt vittnen ska ha trasslat in sig i. Vittnen hävdar även att hunden saknade skydd från väder och vind, vilket hundägaren förnekar.

När Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet anlände till platsen var den 11 månader gamla hunden trots omständigheterna vid god hälsa.

Tingsrätten slog fast att hunden utsatts för en säkerhetsrisk, och dömde ägaren för djurskyddsförseelse med 20 dagsböter på sammanlagt 180 euro.