Hemligt köparrangemang avslöjas i kommande rättegång

Ålandsbanken Fondbolag Ab betalar fortlöpande ut ersättning till ledande profiler i Allra-härvan.

Det framgår av bevismaterialet i den digra stämningsansökan som Pensionsmyndigheten i Sverige lämnat in mot Allra.

Expressen berättade i fredags om stämningsansökan som lämnades in till Stockholms tingsrätt förra veckan. Den svenska Pensionsmyndigheten stämmer Allras fondbolag i Luxemburg, Allra Asset Management, på 190 miljoner kronor eller cirka 19 miljoner euro i skadestånd med motiveringen att de misstänkta riggat upphandlingarna för att skapa vinster inom den egna koncernen, vinster som hamnat i Allra-ägarnas fickor i stället för hos pensionsspararna.

Stämningsansökan baserar sig på det material som Ekobrottsmyndigheten tog i beslag hos de misstänkta personerna i samband med utredningen. Pensionsmyndigheten och dess advokater begärde ut tusentals sidor av polisutredningen, sidor som släpptes efter sekretessprövning.

Expressens artikel fokuserade bland annat på Ålandsbankens roll när Allras fondkapital flyttades från Allras fyra fonder till tre av Ålandsbankens fonder 2017. Nya Åland har begärt och fått stämningsansökan – 161 sidor text som kompletteras med 712 bilagor som används som bevis – för att kontrollera uppgifterna i artikeln.

Det visar sig att bevismaterialet bland annat avslöjar en hittills väl förborgad hemlighet, det vill säga villkoren i avtalet mellan Allra och Ålandsbanken i det avtal som parterna undertecknade den 28 april 2017. Rubriken på avtalet är ”Transfer Agreement between Allra Asset Management and Allra Sverige Ab and Ålandsbanken Fondbolag Ab.”

Det framgår av Expressens beskrivning att prislappen för fondaffären var 16 miljarder kronor, 1,6 miljarder euro. Nya Åland har dessutom fått tillgång till ett av bevisen från Pensionsmyndigheten, en faktura från Allra till Ålandsbanken, som visar att Ålandsbanken fortlöpande betalar Allras nyckelpersoner enligt avtalet från 2017 där det stadgas att Allra ska få en ersättning från banken med ett belopp motsvarande 65 procent av fondavgifterna under fem års tid, alltså 60 månader, från det att avtalet ingicks.

