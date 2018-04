Hård debatt om bromiljonerna Nyheter

Fel tidpunkt. Fel formulerat.

Förslaget om att be om ett extra anslag på 45 miljoner euro för att bygga och renovera broar möts av hård kritik från oppositionspartierna i lagtinget.

Som Nya Åland berättade i gårdagens tidning vill regeringen i ett budgetförslag att man anhåller av Ålandsdelegationen om ett extra anslag på 45 miljoner för fast förbindelse Gripö-Degerö i kortruttsprojektet västra Föglö och för att byta ut eller grundreparera 11 av landskapets broar som är i dåligt skick.

Budgetförslaget ledde till en tre timmar lång debatt i lagtinget. Sammanfattar man den kan man säga att oppositionen är mycket kritisk mot förslaget av huvudsakligen två orsaker.

Med Harry Jansson (C), Roger Nordlund (C), Veronica Thörnroos (C) och Axel Jonsson (Åf) i spetsen anser oppositionen att tajmingen är dålig.

De anser att det är direkt farligt att äska om 45 miljoner samtidigt som de ekonomiska förhandlingarna om det som ska bli Ålands nya självstyrelselag är inne i ett avgörande skede. Det extra anslaget kan användas mot Åland och leda till att avräkningsgrunden inte blir så bra som ålänningarna önskar.

Av svaren från både lantrådet Katrin Sjögren (Lib) och finansminister Mats Perämaa (Lib) framgår att förhandlingarna om självstyrelsens framtida finansiering genomgående har regeringens första prioritet.

De var i går tydliga med att det extra anslag man nu ber om är väl förankrat i Helsingfors.

