Han är professionell eftersöksjägare Nyheter

Per Kristoffersson, professionell eftersöksjägare, gör upp till 600 eftersök per år – med tio olika hundar.

Han delar nu med sig av sina bästa tips för den som vill börja träna spårning.

Under jaktens dag på Ålands jakt- och fiskemuseum i Eckerö i lördags, föreläste Per Kristoffersson kring eftersök. Han är professionell eftersöksjägare i Sörmland och Östergötland i Sverige och söker vilt som skadats under jakt och i trafik.

– Jag är fascinerad av att följa spår och jag vill inte ha skadat vilt i skogen, säger han.

Synen på skadat vilt skiljer sig inte åt mellan Åland och Sverige, anser han. Däremot finns skillnader i regelverk.

– Nationella viltolycksrådet har regler med krav om utbildning och registrering av eftersöksjägare och det är en plikt att anmäla skadat vilt. Anmäler man inte får man inte ut ersättning från försäkringsbolaget.

Han gör mellan 400 och 600 eftersök varje år.

– Då kan man fråga sig, skjuter jägarna så dåligt? Nej, men det finns oerhört mycket vilt och med många jägare är det små marginaler.

Läs mer i onsdagens Nya Åland!