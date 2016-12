Grov stöld på Eckeröfärja

En man bosatt på Åland med kopplingar till Österbotten är misstänkt för stöld på m/s Eckerö, där han också har arbetat. Enligt en källa till Nya Åland ska stölderna ha pågått under en längre tid.

Nya Åland fick under tisdagen in ett tips om att en person misstänks för att ha smugglat snus från Eckerölinjens m/s Eckerö till Österbotten. Enligt tipset ska den påstådda smugglingen ha pågått systematiskt under en längre tid.

Eckerölinjens vd Tomas Karlsson bekräftar en del av uppgifterna men menar att det handlar om stöld och inte smuggling.

