Golfklubbens ordförande avgår Nyheter

– Ålands Golfklubbs ordförande Torbjörn Eliasson meddelade under måndagseftermiddagen att han med omedelbar verkan avgår som klubbens styrelseordförande. Under ordförandes frånvaro går vice ordförande Mikael Mörn in som ersättare.

Det sägs i ett pressmeddelande från ÅGK, som fortsätter:

– Den återstående styrelsen anser att detta beslut är olyckligt men har förståelse för Eliassons ställningstagande.

Nyligen berättade Nya Åland att styrelsen var splittrad i frågan om Slottsbaneprojektet.

Majoriteten av styrelsen ansåg att de två åländska entreprenörerna som lämnat anbud saknade kompetens att genomföra projektet med den kvalitet som klubben fordrar, men Eliasson håller inte med.

– Jag vet att de åländska entreprenörerna klarar av det, sade han då till Nya Åland.

Styrelsens beslutet var att inleda slutförhandlingar om projektet med den skotsk-finländska entreprenören Nelson & Vecchio. Eliasson sade till Nya Åland redan då att han övervägde att avgå.