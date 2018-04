Gemensamma krafter bygger skola i Afrika Nyheter

Åländska skolelever, invånarna i den afrikanska byn Machakos och Gunilla Wahlsten. Alla har de på sitt sätt bidragit till att bygga en grundskola i Tanzania.

– Ensam kan man inte göra mycket men tillsammans kan man faktiskt bygga en helt ny skola, säger initiativtagaren Gunilla Wahlsten.

Projektet med att bygga en skola i byn Machakos i Tanzania, Afrika har pågått i tre år och har kommit halvvägs.

– Två skolhus med två stora klassrum vardera för årskurs 1-4 är klara, säger initiativtagaren Gunilla Wahlsten.

Ytterligare två klassrum för elever i årskurs 5-6 ska byggas och eventuellt en förskola.

Det var under ett besök i Tanzania hos Gottfrid Stenroos och Ulla Stenroos som Gunilla för fyra år sedan fick veta att byn Machakos hade väntat i åtta år på att få en skola. Det var då idéen föddes.

Pengarna till bygget har samlats in genom Run for Africa. Elever har sponsrats per kilometer de går eller springer. Skolorna i Sund, Vårdö, Rangsby, Ödkarby, Näfsby och Eckerö har under tre år tillsammans samlat in drygt 20 000 euro och allt har gått till skolbygget.

– Det är barnen som gjort jobbet. På det här sättet blir de väldigt konkret för dem när de kan se att man kan göra skillnad. Det är viktigt att lära sig för framtiden, säger Gunilla.

