Försvunnen person hittad

Polisen fick under natten till fredag in en anmälan om försvunnen person. Anhöriga hade under flera timmar sökt och försökt nå personen utan framgång. Polisen satte i gång ett eftersök och personen hittades välmående och återförenades med familjen.

Det kom även in uppgifter om en person som mådde dåligt och ville ta sitt liv. Polisen åkte till platsen och kallade sedan dit ambulans som kunde föra personen till sjukhuset för vård.

Under patrullering i stan träffade polisen på en person som råkat låsa sig ute från sin lägenhet. Polisen hjälpte personen att komma in och värma sig. (ck)