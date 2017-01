Det tog inte länge för Grulle Eklund att göra den första artistbokningen till Pub Ettan som han tog över vid årsskiftet.

Kanadensiska country- och rootssångerskan Whitney Rose som turnerar i Sverige i vår gör en avstickare till Mariehamn den 15 maj.

Hennes nya platta South Texas Suite släpps den 27 januari. Hon har turnerat med The Mavericks sångare Raul Malo som också producerade hennes förra platta Heartbreaker Of The Year.

kommentar(er)