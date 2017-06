The Quireboys frontfigur och sångare Spike berättar exklusivt för Nyan att ett nytt album släpps i höst. Men ålänningarna kan inte vänta något exklusivt smakprov på spelningen på lördag.

– Nej, den nya skivan är i ett väldigt tidigt skede, säger han.

Det brittiska hårdrocksbandet The Quireboys har valt Åland och Fishbait Rock Festival som ett av sina stopp under sin pågående Europaturné. Bandet slog igenom stort 1990 med sitt debutalbum ”A Bit of What You Fancy”, med klassiska hårdrockshits som ”I Don’t Love You Anymore” och ”7 O’Clock”. Därefter har de hållit sig aktiva genom åren med nya skivsläpp och turnéer.

När Nyan når bandets karismatiske frontfigur Spike under onsdagen, har bandet ledigt från spelningar och passar därför på att hänga lite i studion i Bedford utanför London.

– Vi har precis tagit en kort paus i studion och ska snart börja förbereda oss inför resan till Åland, säger han.

Vad gör ni i studion?

– Vi håller på att spela in några nya låtar tillsammans nu när vi har lite ledig tid. Det här har jag aldrig nämnt för någon journalist tidigare, så det här får ni exklusivt: Vi har en ny platta på gång, men den är inte klar än.

Wow. Berätta mer om skivan!

– Egentligen så turnerar vi fortfarande med låtarna från vårt senaste album ”Twisted Love”, som släpptes för några månader sedan. Men okej, skivan kommer att komma ut senare i år, kanske i oktober.

Har ni någon titel klar?

– Nej, inte än.

Kommer den att likna ”Twisted Love”?

– Nej, den kommer att bli helt annorlunda än ”Twisted Love”. Den här blir mer bluesbaserad.

Bjuds ålänningarna på något exklusivt material från den?

– Nej, vi promotar fortfarande ”Twisted Love” på våra livespelningar. Jag har som sagt inte pratat med någon annan om detta än.

Tid för sightseeing

Spike vill hellre byta samtalsämne och i stället prata om den stundande spelningen på Åland, då han aldrig varit här tidigare.

– Jag har hört att Åland är ett vackert ställe. Men jag förstår inte det här med att det ska vara halvt finskt och halvt svenskt. Det är lite förvirrande, skrattar han.

Spike berättar att de åker tidigt från England tidigt på fredag morgon och att de därför har planerat att hinna med lite sightseeing när de kommit på plats.

– Jag ska absolut ta en liten liten tripp och se mig runt. Mingla med fans och förhoppningsvis se några attraktioner. Och ta några drinkar någonstans, säger han.

Oklara resplaner

Han vet fortfarande inte riktigt hur reseplanerna ser ut efter att de landat i Stockholm, och passar på att fråga:

– Jag har hört talas om någon färja. Hur lång tid tar den över till Åland? Och det viktigaste – vet du om det finns en bar på båten?

Nyans reporter förklarar att det nog finns barer där, vilket glädjer Spike, som sedan delar med sig av en anekdot från när bandet spelade in ”Twisted Love”:

– Vi spelade in den i en studio mitt i ingenstans i Sverige. Där kunde man inte köpa alkohol någonstans på en söndag. Inte ens på mataffärerna.

Hur löste ni det?

– Vi drack helt enkelt inte den dagen. Haha. I stället fortsatte vi att jobba på skivan.

Bandet tillbringade bara två veckor i Sverige och sedan var albumet klart.

– Det blev i slutändan ett väldigt coolt album som jag är mycket stolt över, och som har sålt väldigt bra över hela världen. Det är bra att inspelningsstudion var isolerad. Det gjorde också att vi uppförde oss väldigt väl.

Brukar ni inte göra det?

– Det beror på. Nu när vi spelar in hemma i England så kommer folk förbi hela tiden. I Sverige kom det ingen.

Inga svenska fraser

Att bandet har en stark koppling till Sverige råder det inget tvivel om. De spelade på Sweden Rock Festival 2015 och Spike minns med glädje spelningarna med Guns N’ Roses, Whitesnake och Aerosmith under tidigt 1990-tal. Även deras bokningsagent är svensk, berättar han.

Men kan Spike då några svenska fraser han kan använda för att hälsa den åländska publiken välkommen?

– Nej, jag kan ingen finska och svenska är jag inte alls så bra på. Du får lära mig några svenska fraser jag kan använda på spelningen, när jag kommer fram, skrattar han, och tillägger:

– Kommer vi att spela inomhus?

När Nyan förklarar att scenen är byggd på vatten så blir han imponerad. Också när han hör att han faktiskt kommer att spela på ett åländskt ölbryggeri.

– Jag ska absolut smaka den ölen. Vi får ta några drinkar där och ha några goda skratt, skrattar han.

Vad har du för förväntningar på Åland?

– Jag hoppas att det blir en bra rockfestival där. Och solsken! Och förstås så blir det att spela lite rock’n’roll och ha en riktigt rolig helg. Det är ju trots allt det vi kommer dit för.

Du har frontat The Quireboys i snart trettio år. Tröttnar du aldrig?

– Det här är allt jag vet. Det här är mitt liv. Jag har gjort det här sedan jag var 21 år. Det är fantastiskt att vi har en bra publik och att vi kan bidra till att hålla rock’n’roll levande. Och jag är tacksam över att min röst fortfarande håller och att vi har möjligheten att fortfarande få göra ny musik och ha det kul. Jag ska inte klaga.

The Quireboys spelar på Fishbait Rock Festival klockan 21 på lördag.

VERONIKA ÅSTRÖM

veronika.astrom@nyan.ax

