Fem åländska restauranger i nyaste White Guide Nyheter

I den senaste upplagan av White Guide Nordic finns flera åländska restauranger.

White Guide är Nordens ledande guidesystem när det handlar om restauranger. I Sverige har restaurangguiden getts ut sedan 2005 på svenska och sedan 2014 ges den engelskspråkiga White Guide Nordic ut med de bästa restaurangerna i Sverige, Danmark, Norge, Island, Grönland, Estland och Finland.

White Guide testar maten på restaurangerna anonymt och betalar utan undantag alltid sina restaurangnotor.

Den 26 juni i år lanserades den nyaste och fjärde upplagan av White Guide Nordic och innehåller 16 nya restauranger. Den heter White Guide Nordic 2017–18 och i den finns totalt de 341 bästa restaurangerna i Danmark, Sverige, Norge, Finland, Island, Färöarna och Grönland.

De finländska restauranger som kvalificerat sig till White Guide Nordic finns främst i Helsingfors och Åbo och någon enstaka restaurang i Lappland.

Åland har totalt fem stycken restauranger med på listan. De finns på den finländska listan under kategorierna Very fine level och Fine level. Nautical och Havsvidden finns under kategorin Very Fine level och Smakbyn, Indigo och Kvarter 5 finns under kategorin Fine level.