Familjär känsla på Bastun Nyheter

Festivalen Down by the sauna satte igång på torsdagen och pågår till lördag. Bland artisterna hittas mest ålänningar, bland annat Linnéa Selander och Fredrik Holmström, som båda uppträdde under fredagskvällen.

Föreningen Träffpunkt ungdom driver Pub Bastun. Evenemangets arrangörer Otto Johansson och Jorunn Lavonius berättar att deras första kväll, torsdagen, lockade en massa folk.

– De flesta som kommer hit har någon sorts koppling till stället, därför blir det en väldigt familjär känsla, säger Lavonius.

Hon tillägger att hon märkt att en del nykomlingar hittat till Bastun.

– Det är roligt, det är det som föreningen drivs av, nya yngre krafter.

Balkongen

Efter att Linnéa Selander uppträtt, samlar sig de flesta ute på balkongen.

En av anordnarna, Nora Lång, sitter ute tillsammans med Ylva Högnäs och Carolin Karlsson. De känner Selander som nyss uppträdde.

– Här är oundvikligen en bra stämning. Många känner varandra och hela utrymmet är lite som en frizon, tycker Lång.

Lång säger att hon spenderar mycket tid på Bastun, och att tanken är den att det ska kännas lite som ett vardagsrum.

– Vi tar in kultur till Bastun som inte riktigt platsar någon annanstans, säger hon.

Högnäs och Karlsson säger att de besöker Bastun några gånger varje sommar, och att de älskar det.

Ute på balkongen sitter även Jenny Lavonius, verksam styrelsemedlem inom Träffpunkt ungdom. Hon sitter och stickar en klänning åt sig. Även klänningen hon har på sig har hon stickat själv.

Vad tycker du att är speciellt med Bastun?

– Bastun blir vad vår förening gör den till. Vi jobbar tillsammans för att det ska fungera så bra som möjligt. Jag tycker Bastun är ett viktigt kulturalternativ.

Efter en stund flyttar sig alla in från balkongen, och Fredrik Holmström tar över scenen.

Fredagen avslutades med tjejtrion Frank Frank Frank.