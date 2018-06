Fallande träd stoppade elen Nyheter

Under tisdagsmorgonen försvann strömmen mellersta Finström och östra Saltvik utan ström. I Finström var det en elbrytare som stannade på grund av ett träd som hade blåst över ledningen vid nätstationen vid Lillö. Elavbrottet pågick under drygt två timmar under tisdagsmorgonen.

I Saltvik, Kvarnbo blev det strömlöst vid halv fem på tisdagsmorgonen. Vad som orsakade elavbrottet är oklart, då strömmen kom tillbaka under Ålands elandelslags felsökning.

Även i Vestansunda försvann strömmen, under måndagsförmiddagen. Orsaken var ett träd som hade blåst över en elledning i Gottby. (ij)