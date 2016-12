Ett års fängelse för apoteksinbrott

En man har dömts till ett års ovillkorligt fängelse för 13 olika brott. Det rör sig flera inbrott, narkotikabrott och våldsamt motstånd mot tjänsteman.

Samtliga brott har ägt rum under 2016. Han döms för två inbrott i Centralapoteket i Mariehamn. Första gången försökte mannen bryta sig in via en fönsterruta och en dörr. När försöken misslyckades krossade han en ruta med hjälp av en sten och tog sedan 720 tabletter innehållande narkotikaklassade preparat. Han döms också för straffbart bruk av narkotika och narkotikabrott efter att ha påträffats med stöldgodset. Han påträffades även med liten mängd amfetamin.

Han döms också för att vid ett annat tillfälle ha stulit en bil och försökt stjäla läkemedel från Godby apotek. Mannen hade inte giltigt körkort när han körde det stulna fordonet.

