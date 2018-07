Engångsgrill orsakade markbrand Nyheter

En engångsgrill orsakade en mindre markbrand intill Dalkarby träsk i Jomala på lördagsförmiddagen.

– Det brann på östra sidan om träsket uppe på berget. Det verkar vara ett tillhåll för någon där, säger tf räddningschef Karl Nordlund.

På platsen hittades rester av en engångsgrill. Polisen har varit på plats och utreder ärendet.

Branden var inte stor, omkring två kvadratmeter, men platsen är omringad av skog och ’r svårtillgänglig.

– Det var släckt i en handvändningen, men alla bränder börjar smått, säger Karl Nordlund.

Trots det regn som kom under fredagen och lördagen är marken fortfarande mycket torr.

– Under den blöta ytan är det fortfarande snustorrt. Det borde komma ett lugnt ihållande regn som håller i sig under flera dagar för att det ska ha verkan. Nu är det så torrt att allt vatten bara rinner bort.

Det här betyder att det fortfarande råder varning för skogsbrand, vilket betyder att det inte är tillåtet med engångsgrillar i naturen.

– Nu ska det dessutom bli sol och varmt igen, säger Karl Nordlund.