Dags räkna fåglar igen

BirdLife Finland ordnar Gårdsplanskrysset nu i helgen.

Reglerna är de samma som under tidigare år: Du ska under en timmes tid på lördag eller söndag lista vilka fågelarter som besöker till exempel ditt fågelbord eller din gård och hur många exemplar av arten som du ser som mest på samma gång. Observationerna skriver du in i ett formulär som finns på sidan www.pihabongaus.fi eller på ett postkort som du skickar till BirdLife Finland.

Gårdsplanskrysset har organiserats sedan 2006, cirka 20 000 människor hjälper varje år med att lämna information om fågelbestånden.

kommentar(er)