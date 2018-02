Brand i fritidshus Nyheter

Ett larm om en byggnadsbrand i Bovik i Hammarland kom in till alarmcentralen klockan 11.30 på fredagen.

– Det var en fritidsbostad som fick en brand i ett utrymme, men vi vet inte orsak och varför ännu, säger brandinspektör Henrik Olofsson.

Det var en fullt utvecklad brand i hallen, i direkt anslutning till ingången till fastigheten, enligt Olofsson.

– Branden upptäcktes och därför fick vi in larmet i tid, annars hade det gått värre, säger han.

Själva släckningen gick relativt snabbt. Knappt en halvtimme tog det innan de hade branden under kontroll.

– Sedan tar det tid att röja för glöd och bevakning ifall att det ligger gnistor eller glöd kvar.

Fram till klockan 22 på fredagskvällen ska fastigheten därför hållas under uppsikt.

– Om vi hittar något under tiden kanske vi förlänger tiden, men mest troligt är det klart till dess, säger han.

Inga personer kom till skada i branden, som däremot ledde till rök- och brandskador på fastigheten.

Hammarland FBK, Gottby FBK, Eckerö FBK samt räddningsverket från Mariehamn, som var på plats med sin skylift, var med och släckte branden.