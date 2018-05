Benjamin Ingrosso vidare i ESC Nyheter

Sveriges bidrag Dance You Off med Benjamin Ingrosso gick vidare i kvällens delfinal i Eurovision Song Contest, liksom Norges Alexander Rybak med That’s How You Write a Song och Danmarks viking Rasmussen med Higher Ground.

Det betyder att alla nordiska länder utom Island är i ESC-finalen.

Nya Ålands David Lindström har i fredagens Nyan en stor intervju med Benjamin Ingrosso, där den svenska stjärnan säger att han måste komma till Åland och uppträda.

Frågan är bara var Åland ligger:

– Åland, hmm… Alltså är det ön som ligger utanför Kalmar? Nej vänta nu, det måste vara Öland, säger han.

Att vinna Eurovision går han inte och tänker på.

– Nej, det är bara roligt att gå upp på scenen och göra det så bra jag kan, säger han.

Läs mer i fredagens Nyan!