Barnfamiljer fast på Föglö – fick inte plats på båten

Skarven ersattes av Knipan under gårdagens turer mellan Degerby och Svinö. Knipan, som är en betydligt mindre färja än Skarven, kunde inte ta alla passagerare när den avgick 17.25 från Degerby. Ett antal personer, många av dem barnfamiljer, strandades därför i nästan fyra timmar på Föglö i väntan på nästa avgång klockan 21.05.

– Det borde finnas beredskap för sådana här situationer, säger en passagerare som Nyan varit i kontakt med.

– Det är faktiskt helt bedrövligt. Det är söndag kväll och folk har väntat i flera timmar. I en bil satt det en barnfamilj med tre barn som inte hade någonstans att ta vägen.

Anledningen till att någon extra tur inte sattes in är enligt Nyans källa att landskapets avtal inte tillåter extra turer om det inte är avtalat på förhand. Rederiet kan alltså inte på eget bevåg besluta att sätta in en extra tur, utan måste då stå för kostnaderna själva. Nyans källa kom på Knipan med nöd och näppe, men berättade under söndagskvällen att flera bilar missade även den avgången. En extra bokningsbar tur enligt tidtabellen sattes dock in till klockan 23.15. Nya Åland har varit i kontakt med befälet på m/s Knipan som inte hade tid att uttala sig.

– Vi ska strax avgå, så jag har inte tid just nu.

Skarven är ur trafik på grund av försenade varvsarbeten och är tillbaka i trafik i dag med avgång klockan 06.30 från Degerby.

