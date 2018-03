Bara två studerande kvar på IT-slutrakan Nyheter

Avhoppen har varit så många på högskolans program för informationsteknik att det nu finns bara två studerande kvar inför vårens examen.

– Statistiken ser inte jättebra ut, konstaterar rektor Jonas Waller.

För en tid sedan synade Nya Åland kaptensutbildningarna vid Högskolan på Åland i sömmarna efter att det framgått att många studerande hoppat av och bytt studieinrättning bland annat till Aboa Mare i Åbo.

Nu sätts IT-utbildningen under lupp. Färsk statistik från Åsub visar att många studerande inleder IT-studier vid högskolan men att knappt en handfull utexaminerats per år under se senaste åren. Studieprogrammet omfattar 3,5-4 års studier.

Totalt har programmet haft i medeltal cirka 20 studerande per årskurs från 2013 till 2017. De som utexaminerats är betydligt färre – fyra IT-ingenjörer tog examen 2015, sex 2016 och två 2017.

När vårterminen 2018 är till ända tar maximalt två studerande examen inom programmet – de är de enda som går kvar på avgångsklassen efter alla avhopp.

