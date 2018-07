Anastacia inledde spelningen och även Rockoff med ”Left outside alone” från 2004 och följde upp med ”Caught in the middle”. Publiken var kanske lite trevande i början, men stämningen steg snabbt. Se alla bilder i bildspelet här och läs om Josefine Salonen som fick träffa sin stora idol i lördagens e-tidning!

Foto: Stefan Öhberg