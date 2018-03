Älgstammen har minskat på Åland Nyheter

Det finns 600 älgar på Åland, ett lodjur och antagligen en varg.

Det är resultatet efter helgens älginventering.

Under lördagen genomfördes älginventering i 12 åländska kommuner. Reultatet visar att älgstammen minskat med 11 procent sedan den senaste inventeringen för sex år sedan.

– År 2012 hade vi 673 älgar och nu är resultatet 600, säger jakthandläggare Roger Gustavsson.

I skärgården har älgarna minskat från 397 år 2012 till 286 stycken i år, vilket motsvarar en minskning på 28 procent. På fasta Åland har älgarna däremot ökat med 14 procent från 276 stycken till 314.

Älgarna per tusen hektar är fler i skärgården med 7,8 älgar per tusen ha jämfört med fasta åland som har 4 älgar per tusen ha.

Älginventeringen görs vanligtvis vart tredje år men eftersom snö är en förutsättning för att den ska genomföras uteblev den 2015.

Under helgens inventering noterades också spår av lodjur och varg.

– I Föglö såg man enstaka spår från ett lodjur.

Ett stort hunddjursspår med ett tassavtryck som mäter 8-14 centimeter går över Norra Åland.

– Det kanske är vargspår som går från Haraldsbyhållet till Finström, mot Ivarsskär och till Hammarland. Sedan har det setts på flera platser i Eckerö.