Åländska Yohan vidare i Voice of Finland

Yohan Henriksson sjöng Walking in the air i gårdagens avsnitt av Voice of Finland.

Mariehamnaren Yohan Henriksson deltar i årets upplaga av The Voice of Finland. På fredag kväll sändes programmet där han medverkade.

Henrikssons framträdande gjorde ett stort intryck på domarna. Både Michael Monroe och Anna Puu ville att han skulle gå vidare.

Henriksson valde Anna Puu till sin coach.

Upplägget i The Voice of Finland är att fyra kändisar lyssnar på sångarna utan att se dem. Kändisarna väljer sångare som de vill coacha under seriens gång. En seger för sångaren är också en seger för lagledaren.

I den kommande säsongen är Michael Monroe, rapparen Redrama, Olli Lindholm och Anna Puu deltagarnas coacher. Serien pågår till april. (ke-al)

