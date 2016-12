Ålandsättlingar bakom både Jultomten och Jesus

De allra flesta är bekanta med den frodiga, rödklädda jultomten med vitt skägg och glada ögon. Vad få vet är att det var en konstnär med rötter på Föglö som tecknade den på uppdrag av The Coca-Cola Company år 1931. Eller att han var gift med systern till en annan Föglöbo som också blivit världskänd konstnär – som upphovsman till världens mest spridda Kristusbild.

I emigranternas drömland Amerika fanns det under 1800-talet lika många bilder av tomten som det fanns nationaliteter: han kunde vara lång eller kort, rund eller smal och klädd i blå, röda, gröna och till och med lila kläder. Men kring sekelskiftet började bilden av den rödklädda tomten vinna mark, för att få sitt slutgiltiga genombrott i och med Coca-Cola-bolagets reklamkampanj julen 1931. Haddon Sundbloms illustrationer av den fryntliga

och godmodiga jultomten med äppelkinder, yvigt, vitt skägg och klarröda kläder med ett brett bälte över den trinda magen spreds snart över hela världen och kom att forma den bild av jultomten som vi har än i dag. Fortfarande använder The Coca-Cola Company varje år Ålandsbördiga Haddon Sundbloms tomteillustrationer i sin julkampanj och de flesta jultomtar som undrar om det finns några snälla barn i stugor världen över har röda kläder, vitt skägg och stor mage.

– I de första illustrationerna har Haddon Sundblom använt sig av sin goda vän Lou Prentice som modell för sin jultomte, men efter dennes död hittade han sin förebild i spegeln, berättar Eva Meyer, verksamhetsledare vid Ålands Emigrantinstitut, som även upprätthåller ett mindre museum över kända, åländska emigranter och deras verk.

I början av Haddon Sundbloms karriär lanserades Coca-Cola som den dryck jultomten läskade sig med när han behövde en välförtjänt paus under julklappsutdelningen. Efter några år började barnen smyga sig in i hans illustrationer och placera ut immigt iskalla Coca-Cola-flaskor i kylskåpen, eftersom de efter år av lyckad marknadsföring visste att det var det tomten behövde under sin ansträngande slädfärd under julnatten.

– Som förebilder för barnen använde han sig av grannens döttrar Lani och Sancy Nason, men lät den ena systern föreställa pojke på bilderna.

Legend inom amerikansk reklamkonst

Haddon Sundblom (1899-1976) föddes i Muskegon i Michigan av emigrantföräldrar, modern var från Sverige och fadern från Föglö på Åland. När han var endast 13 år gammal dog modern och kort därefter flyttade han till Chicago, där han försörjde sig som byggarbetare dagtid medan nätterna ägnades åt studier i arkitektur. Under 1920-talet var Chicago landets mest livfulla och pulserande reklamstad och Haddon Sundblom bestämde sig så småningom för att det var reklamtecknare han vill bli i stället. Snart kom han att höra till de mest lovande och efterfrågade reklamtecknarna och fick göra illustrationer för många stora företag, bland annat Ford, Maxwell House, Cream of Wheat, Lone Star och Buick.

– Man tror också att det är Haddon Sundblom som legat bakom de kända reklambilderna för tandkrämen Colagate och kanske också Sunmaids käcka russinflicka. Men det är svårt att säga med säkerhet, eftersom reklam på den tiden ofta gjordes av anonyma konstnärer, säger Eva Meyer.

The Coca-Cola Company hörde tidigt till de företag som anlitade Haddon Sundblom och efter succén med den första jultomten 1931, gjorde han minst en julillustration per år för företaget ända fram till år 1964. Under de resterande tolv åren av sitt liv målade han mest på beställning från privata samlare. Med tiden blev Haddon Sundblom en legend inom amerikansk reklamkonst. Även om jultomten blev hans folkkäraste alster, var han också mannen bakom reklamen för minst 150 andra storsäljande produkter och ett flertal mycket omtyckta bilder på pin-uppor. Om Haddon Sundbloms reklamkonst har Phillip F. Mooney, arkivdirektören för Coca-Colabolaget, sagt: ”Ingen annan kommer ens i närheten av denne man!”

Som så många andra av den första generationen emigrantsöner och –döttrar som föddes i Amerika, kom Haddon Sundblom aldrig att besöka sin fädernejord.

– Det är tveksamt om han överhuvudtaget kände till varifrån hans föräldrar kom. Sådana saker lät man ofta bli att tala om, det var så viktigt att smälta in i det nya hemlandet och den nya kulturen, säger Eva Meyer.

Kom från Föglö

En lite lustig händelse värd att nämnas utspelade sig när Hjördis Sundblom från Föglö, ivrig Haddon Sundblom-forskare, bodde i Amerika på 1970-talet. Coca-Cola-bolaget skulle göra en jubileumsfilm om Haddon Sundblom och kontaktade henne, eftersom hon var den enda i telefonkatalogen med samma efternamn som den forne reklamtecknaren.

– Hon började forska lite i Haddon och blev helt paff när hon upptäckte att han också kom från Föglö, säger Eva Meyer och påpekar att Hjördis Sundblom inte är släkt med den kände konstnären, trots att de bär samma namn och kommer från Föglö.

– De är från två skilda släkter Sundblom.

En annan världskänd emigrantson med rötter på Föglö är sakralkonstnären Warner Sallman (1892-1968), som år 1940, mitt under brinnande världskrig, målade världens mest spridda och omtyckta bild av Jesus. Över 600 miljoner sålda kopior och reproduktioner av hans ”Kristusbild” har distribuerats i världen enligt Warner Press, som tillsammans med Anderson University/Wilson Gallery äger rättigheterna till både den och Warner Sallmans övriga religiösa målningar, som uppgår till omkring femtio till antalet. Också dessa är spridda i flera hundra miljoner exemplar över hela världen. År 1991 firade Föglö kyrka 750-årsjubileum. Då besökte Warner Sallmans mellanson Richard Sallman sin familjs hembygd och passade på att överräcka en inramad reproduktion av Kristusbilden.

Förutom att de två Ålandsättlingarna lyckades göra sig varsitt världskänt namn som konstnärer, dock med vitt skilda motivkretsar, var Haddon Sundblom dessutom gift med Warner Sallmans syster Violet. Och som kuriosa kan nämnas att Haddon Sundblom var släkt med ”Ålandskungen” – Ålands första talman Julius Sundblom. Och därmed var han faktiskt också släkt med Ålands tidigare riksdagsman Roger Jansson.

