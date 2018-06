Åland med i SVT:s ”Helgmålsringning” Nyheter

Sveriges televisions närmare 50 år gamla program ”Helgmålsringning” spelas in på Åland.

Under veckan har producenten Johannes Söderberg spelat in material till fem program.

I slutet av sommaren kan du se åländska kyrkor i SVT:s lördagsprogram ”Helgmålsringning”. Ett kort program på fem minuter där producenten Johannes Söderberg gör en geografisk och ekumenisk resa. Under veckan är Söderberg på Åland och spelar in.

– Jag fick tips om Åland och blev då väldigt nyfiken på Åland, säger Söderberg.

Söderberg, som själv också är präst, träffar de åländska prästerna Mari Puska i Mariehamn, Alexandra Äng i Finström och Peter Karlsson på Sottunga. Han möter även Borgå stifts biskop Björn Vikström, som kommer synas i Saltviks kyrka och i Sunds kyrka i programmet.

– Det är ett pedagogiskt program. Så klart är det teman som återkommer, men det är ändå alltid nya präster och pastorer som ska läsa texterna, säger Söderberg.