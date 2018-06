Snart 700 röstande i Åland Gallup Nyheter

Rösterna fortsätter att ticka in den nya digitala enkäten Åland Gallup. Snart har 700 sagt sin åsikt och ännu hinner du också rösta. Enkäten stänger vid midnatt ikväll, fredag.

Veckans frågor lyder:

Ska vargarna få stanna på Åland?

och

Hur många kommuner ska Åland ha?

Enkelt för alla att rösta

Åland Gallup är öppen för alla.

Det krävs ett Facebook-konto för att gå in och rösta. Är du inte medlem sedan tidigare är det gratis och enkelt att registrera sig på hemsidan www. facebook.com .

Du kan bara rösta en gång och kontots äkthet granskas före svaret publiceras.

Du är helt anonym i gallupen och ingen kan ta reda på vem som deltagit eller hur någon svarat.

Gallupen hittas via Nya Ålands hemsida www.nyan.ax och via Nyans konton i sociala medier, genom att söka på Åland Gallup på Facebook eller via hemsidan www.alandgallup.com



Varmt välkommen att göra din röst hörd!

Resultatet presenteras i Nya Åland nästa vecka.

