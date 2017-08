36 mm regn på Stora Alkläppen Nyheter

Varje torsdag bidrar Facebookgruppen Vädersidan med en väderuppdatering från veckan som gått.

På onsdagen förra veckan var det nästan 25 grader varmt os oss. I södra Europa har värmeböljan döpts till Lucifer med temperaturer över 40 grader och betraktas som extremväder och många skogsbränder fortsätter att härja. Tidigare visade prognoserna på att värmen skulle röra sig norrut men det har ännu inte skett.

Det efterfrågade regnet dök upp natten till fredagen med 21 mm vid försöksstationen i Jomala by men lokalt har det kommit betydligt mer än det. På Stora Alkläppen på Föglö mätte man hela 36 mm. Svamparna växer nu med god fart efter regnet.

Normal medeltemperatur för Åland och augusti är 15,7 grader och är just nu 16,8 grader. Normal nederbörd för augusti är 70 mm och är just nu 32 mm vid mätstationen i Jomala by vilket betyder att vi redan har fått nästan hälften av augustis normala nederbörd.

Temperaturen över det normala men den sjunker nog innan augusti är slut. Den kommande veckan ser ut att ge mycket sol men inte mycket regn.

Tom Wiklund, administratör på Vädersidan