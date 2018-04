200 fågelskådare till Åland i helgen Nyheter

Under helgen får Åland besök av en grupp biologer från Helsingfors universitet. Under dagarna två ska de räkna fåglar – och tävla om det.

Det är föreningen Symbioosi som står bakom årets fågelskådartävling, den största i Finland av sitt slag. Under veckoslutet deltar 50 lag från hela landet, med tre till fem deltagare i varje. Totalt kommer det alltså att springa runt drygt 200 biologer i jakt på fjäderfän.

– Det är meningen att man lagvis ska räkna så många fågelarter som möjligt inom 24 timmar. Tävlingen håller vanligtvis på från fredag eftermiddag till lördag eftermiddat. Tidigare år har dock deltagare inte varit medvetna om vilka som är privatområden och utan lov räknat fåglar på till exempel privatstränder. Det här året försöker vi trycka på för respekt för privatområden, säger Alma Seppälä från föreningen.