Unga band på Bastun Notiser

I kväll spelar ettan och tvåan från musiktävlingen Unga band 2017 på Bastun.

Sounds of seven vann tävlingen, och i kväll uppträder de under nytt namn: Hydra. De går på scen kl 21.00.

Före det spelar Hemoglobin, bandet som kom tvåa i Unga band 2017. (ms)